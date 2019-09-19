Москва, , 12:14 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение штрафов за невыполнение законных требований депутатов Госдумы и членов Совфеда, внес в нижнюю палату парламента депутат Алексей Куринный (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Вводится административная ответственность для должностных лиц за невыполнение требований народных избранников либо за создание препятствий в осуществлении их деятельности. Санкции предполагают штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Также предлагается карать несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутатам или сенаторам. Штраф в случае принятия инициативы составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.