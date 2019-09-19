Джакарта, , 12:12 — REGNUM Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бом надеется, что индонезийско-корейское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IK-CEPA), которое планируется завершить в ноябре 2019 года, может расширить взаимодействие между бизнесменами обеих стран, сообщает информационное агентство Antara.

«Я думаю, что это позволит двум деловым сообществам иметь гораздо более позитивный взгляд друг на друга, не только в области торговли и инвестиций, но и в других возможностях, которыми они могут воспользоваться посредством реализации соглашения», — заявил посол на индонезийско-корейской конференции в Джакарте.

По его словам, благодаря внедрению соглашения между странами, есть надежда, что механизм мониторинга позволит южнокорейским бизнесменам чувствовать себя более безопасно и комфортно при ведении своего бизнеса в Индонезии.

Известно, что объем торговли между Индонезией и Южной Кореей в 2018 году достиг $18,62 млрд, при этом индонезийский экспорт в Южную Корею составил $9,54 млрд, а импорт — $9,08 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Южной Кореи объявили, что страна примет участие в международных миротворческих учениях в Индонезии.

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