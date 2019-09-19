Сеул, , 12:26 — REGNUM В Сеуле состоится 16-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерство обороны.

По их словам, в заседании, которое пройдет в период с 26 по 27 сентября, примут участие начальник управления оборонной политики министерства обороны Южной Кореи Чон Сок Хван и помощник секретаря министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк.

По предварительным данным, стороны обсудят денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове, передачу Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время, распределение военных расходов, расширение роли командования сил ООН и другое.

Известно, что это первая официальная встреча представителей двух стран после того, как Сеул отказался от обмена разведданными с Японией.