Москва, , 12:02 — REGNUM Законодательство по распределению федеральных средств будет усовершенствовано. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

«Мы договаривались продолжить совершенствование законодательства по распределению финансов в широком смысле этого слова. Нужно этим обязательно заняться — хотел бы обратить самое пристальное внимание всех, кто отвечает за эту сферу», — заявил Медведев.

Правительство также продолжит развивать систему межбюджетных отношений, чтобы сделать региональные бюджеты более сбалансированными.

«За последнее время это во многом удаётся. Во-вторых — дать возможность регионам зарабатывать и выравнивать условия по возможности», — подчеркнул он.