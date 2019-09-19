Москва, , 11:57 — REGNUM В федеральный бюджет заложены достаточные средства для реализации национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

«На проекты демографии и здравоохранении в 2020—2022 годах из федерального бюджета будет выделено около 2,7 триллионов рублей», — заявил Медведев.

Финансирование нацпроекта по образованию составит около 380 млрд рублей, в жилищном строительстве — более 400 млрд рублей.

Для национальных проектов, которые касаются развития экономики — а это поддержка несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрения цифры, повышение производительности труда, — предусмотрено почти 1,2 трлн рублей. Также значительные средства — более 1,6 трлн рублей, — будут направлены на создание комфортной и безопасной инфраструктуры»

«Эти деньги при их эффективном использовании за эти три года позволят заметно продвинуться по всем девяти национальным целям. Только работать нужно быстро и принимать решения», — заявил Медведев.