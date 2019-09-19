Киев, , 11:57 — REGNUM Создание рынка земли на Украине предусматривает ограничения, которые должны предотвратить чрезмерную концентрацию земли в одних руках, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщили 19 сентября «Украинские новости».

«Существуют антимонопольные требования, когда в одних руках не может быть сконцентрировано больше 35%. 15% для области и 0,5% для Украины», — рассказал он.

Гончарук не уточнил, к какому уровню относится ограничение 35%, однако подчеркнул, что с нарушениями данных ограничений должен бороться усиленный Антимонопольный комитет Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что землю смогут покупать только украинские юридические лица, которые будут платить налоги на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологический Центр Разумкова выяснил, что свободную продажу земли на Ураине поддерживает менее трети опрошенных. Почти половина жителей страны высказались против такого решения.

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