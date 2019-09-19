Лондон, , 11:48 — REGNUM «Переход через пустыню британских либеральных демократов длился девять лет — с тех пор, как в 2010 году их посетила пагубная идея войти в коалиционное правительство, возглавляемое Дэвидом Кэмероном, где им не досталось ни хлеба, ни соли, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Их заставили поддержать политику самой строгой экономии в стране со времен Второй мировой войны, согласиться с повышением платы за обучение в университетах (вопреки одному из фундаментальных пунктов их программы) <…> Избиратели, по своему обыкновению, сочувствия не проявили — 57 мест разом сократились до жалких восьми. Группа казалась мертвой».

Спас либералов Брексит: он дал им проявить себя в качестве партии, наиболее однозначно выступающей за членство в Евросоюзе, без всяких двусмысленностей. На съезде в Борнмуте активисты формирования одобрили предложение своего нового лидера Джо Суинсон напрямую воспротивиться 50-й статье и планам по выходу из ЕС — по меньшей мере без второго референдума. В результате именно к либералам перебежали «диссиденты» из числа лейбористов и консерваторов, а опросы свидетельствуют, что партию поддерживают около 18% населения (это лишь немногим меньше, чем поддержка лейбористов).

Исторически либералы выживали как сила, равноудаленная от основных партий, придерживающаяся правоцентристских взглядов в вопросах экономики и левоцентристских — в социальной сфере. Однако это неблагодарная позиция, считает La Vanguardia, «ни рыба ни мясо», особенно в стране с двумя могущественными платформами. Сейчас либеральным демократам удалось воспользоваться тем, что линия разделения в новой британской политике проходит не между правыми и левыми, а между принятием и непринятием Европы, и они решили играть по-крупному. Завершая съезд партии, Суинсон объявила себя единственным кандидатом от центра, противостоящим популизму и национализму Джонсона и Корбина.