Оренбург, , 11:48 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил сенатором от региона Елену Афанасьеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Назначение Афанасьевой сенатором — это первое кадровое решение Дениса Паслера в качестве губернатора. Напомним, 18 сентября прошла инаугурация главы Оренбуржья.

Добавим, во время предвыборной кампании Денис Паслер предоставил в облизбирком пакет документов, где в списке кандидатур на пост сенатора указал Алену Афанасьеву, пенсионера Валерия Назина и директора Бугурусланского драмтеатра Ирину Ледяеву.

Стоит отметить, что Елена Афанасьева с 2014 года представляет правительство Оренбуржья в Совете Федерации.

Елена Афанасьева родилась в Оренбурге, окончила Оренбургский государственный педагогический университет. В политике с 1994 года. В 2003, 2007 и 2001 годах избиралась депутатом Госдумы от ЛДПР. 26 сентября 2014 года делегирована представителем правительства Оренбургской области в Совет Федерации.

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