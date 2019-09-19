Кампала, , 11:55 — REGNUM Россия подписала соглашение с Угандой о развитии потенциала восточноафриканской страны в сфере ядерной энергетики. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

По информации издания, межправительственное соглашение «Об использовании ядерной энергии в мирных целях» было подписано 17 сентября в столице Австрии, Вене. Со стороны Уганды его подписала министр энергетики страны Ирена Мулони, сторону РФ представлял заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский.

В соответствии с соглашением, Россия будет развивать ядерные технологии в Уганде, уделяя особое внимание промышленному, медицинскому и другому мирному использованию полученной энергии.

По словам представителя Росатома, «сделка закладывает основу для полномасштабного сотрудничества между Россией и Угандой» в области ядерной энергетики. Это также открывает путь для совместной работы в «создании инфраструктуры ядерной энергетики, производстве радиоизотопов для промышленности, медицины, сельского хозяйства, а также в подготовке кадров», — отметили в пресс-службе «Росатома».

По информации госкорпорации, стороны договорились в «ближайшее время» организовать визиты специалистов из обеих стран.

Напомним, что Москва первой подписала с Кампалой меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики в 2017 году, опередив Пекин, который подписал аналогичное соглашение в 2018 году.