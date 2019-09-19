Ереван, , 11:44 — REGNUM В первом полугодии 2019 года число граждан Армении, впервые попросивших убежища в странах ЕС, сократилось по сравнению с 2018 годом на 27%, а по сравнению с 2017 годом — на 44%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении со ссылкой на статистические данные Евростата.

Статистические данные о гражданах Армении, попросивших убежище в странах ЕС, напрямую связано с политической ситуацией в Армении. Например, после того, как в 2016 году вооруженная группа «Сасна црер» захватила полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване обращения граждан Армении об убежище в странах ЕС утроилось.

В августе и сентябре 2016 г. число граждан Армении, попросивших убежища в Европе, втрое превысило среднемесячный показатель последних девяти лет. Если с 2008 г. статус беженца в странах ЕС в месячном разрезе просило в среднем 385 граждан Армении, то только в августе 2016 г. эта цифра составила 1110, а в сентябре — 1185.

После смены власти в Армении в мае 2018 года, граждане Армении всё реже ищут убежище в странах ЕС.