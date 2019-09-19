Нур-Султан, 19 сентября 2019, 11:43 — REGNUM Руководителем администрации президента Казахстана назначен Ерлан Кошанов, написал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
Глава государства отметил, что госслужащий ранее занимал должность акима (главы) Карагандинской области Казахстана. На пост главы региона рекомендован заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек, добавил Токаев.
Отметим, Ерлан Кошанов возглавил Карагандинскую область с марта 2017 года. Ранее он также руководил канцелярией премьер-министр Казахстана и возглавлял комитет гражданской авиации.
Читайте также: Президент Казахстана осуществил кадровые перестановки в своей администрации