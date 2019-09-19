Оттава, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил прощения у жителей страны за то, что 18 лет назад сфотографировался в черном гриме с тюрбаном на голове. Такое заявление он сделал на борту своего самолета в аэропорту Галифакса в провинции Новая Шотландия, передает CBC.

Политик рассказал, что в 2001 году участвовал в закрытой вечеринке и оделся Аладдином, для чего зачернил лицо и надел белый тюрбан. По его словам, тогда он не думал, что такой костюм можно связать с расизмом.

«Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать», — сказал Трюдо.

Черно-белый снимок с Трюдо и четырьмя женщинами 18 сентября появился в «твиттере» Time. Он был сделан в канадской частной школе, где тогда преподавал Трюдо, в ходе вечеринки «Арабская ночь». Политик Джагмит Сингх, последователь сикхизма, из-за этого обвинил главу правительства в расизме.

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