Сеул, , 11:30 — REGNUM В Сеуле состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, премьер-министр Болгарии посетит Южную Корею в период с 25 по 27 сентября. Отмечается, что это первый визит Борисова в Сеул.

Предполагается, что в рамках встречи представители двух стран обсудят пути сотрудничества в различных сферах, среди которых образование, инвестиции, энергетика, оборона и культура.

Также южнокорейский лидер призовет представителя Болгарии оказать поддержку в установлении мира на Корейском полуострове, а также затронет основные международные вопросы.

Представители администрации надеяться, что данная встреча укрепит двусторонние отношения между странами. Отметим, что в 2020 году Южная Корея и Болгария празднуют 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.