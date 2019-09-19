Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерреш опроверг информацию о запланированной встрече с самопровозглашенным «президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо, передает канал TeleSur.

Антониу Гутерреш Un.org

В ходе пресс-конференции 18 сентября Гутерреш заявил, что в его повестке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи не запланировано встреч с венесуэльской оппозицией. За несколько дней до этого Гуайдо объявил, что намерен присутствовать на сессии в качестве президента, однако ООН признает главой государства Николаса Мадуро. Представлять Венесуэлу будут вице-президент Дельси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 18 сентября.

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