Анкара, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын заявил: «В последнее время мы видим, что ФРГ больше прислушивается к нам в вопросе беженцев, но все ещё необходимо предпринять некие конкретные шаги».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Мы ждём более конкретных шагов, направленных на разделение нагрузки. Мы раньше уже говорили, и повторяем, что 6 млрд евро не хватит для решения вопросов миграции. Но совсем не логично объяснять задержку европейской бюрократией и тем, что для заверения решений ей требуется время».

Пресс-секретарь добавил: «Основные потребности беженцев не интересуют ни бюрократию, ни кого-либо ещё. Когда ребенку не присылают лекарств, есть вероятность, что он, не приведи Аллах, умрет, правда в этом. Продукты, лекарства, укрытия, наступает зима, холодает, вот основные потребности, а не цифры на бумаге».