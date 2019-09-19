Анкара, , 12:04 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын заявил: «Силы Хафтара нарушили соглашение о прекращении огня в Ливии, из-за новых атак произошла эскалация конфликта. Около тысячи мирных жителей погибло, десятки тысяч были согнаны с мест проживания».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Это стало тяжёлым ударом по надежде найти политическое решение в Ливии. Для того, чтобы вернуть утраченные в урегулировании позиции мы активизирует свои усилия под эгидой ООН».

Пресс-секретарь добавил: «Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел интенсивные переговоры по этому вопросу, они продолжатся в будущем. Например, на следующей неделе в ООН. Там планируется провести заседания различных слоев общества Ливии».