Анкара, , 11:34 — REGNUM Председатель турецкой исламистской Партии великого единства Мустафа Дестиджи заявил: «Мы полностью поддерживаем то, что правосудие, согласно новой конституции, будет отправляться независимо и беспристрастно. Относительно пакета судебной реформы у нас есть возражения и одно предложение».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Дестиджи отметил: «Наши возражения заключаются в том, что при совершении преступления одним лицом против других государство не должно смягчать меру ответственности и наказания. Оно может сделать это, когда преступление совершено в его отношении, на то оно и обладает верховенством».

Политик добавил: «А предложение наше таково: необходимо вернуть смертную казнь по 2 составам преступления. Мы хотим, чтобы извращенцев, похищающих в горы наших детей и молодых девушек, насилующих их, а потом убивающих, а также террористов, взрывающих бомбы, которые убивают наших солдат, полицейских и гражданское население, казнили».