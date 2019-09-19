Анкара, , 11:44 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция приняла 3,6 млн беженцев. В мире примеров подобного нет. В таком случае, свой вклад надлежит сделать и западу. Мы ясно говорим, что, если в Идлибе не будет обеспечено спокойствие, мы не сможем вынести груз живущих в регионе 4 млн человек».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «При создании атмосферы безопасности на восточном берегу Евфрата мы сможем расселить в зоне безопасности в зависимости от ее глубины от 2 до 3 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Европе и у нас».

Турецкий лидер добавил: «Объем поддержки, оказываемый Турции, и ее искренность откроет дорогу либо решению проблем, либо их углублению. Мы ни на йоту не отошли от самых искренних усилий по решению сирийского вопроса, опираясь на принципы политического сотрудничества и территориальной целостности Сирии, наряду с обеспечением безопасности собственных границ».