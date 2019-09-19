Анкара, , 11:30 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы увидели, что наши партнёры в лице России и Ирана разделяют наши опасения, связанные с сепаратистами из Рабочей партии Курдистана, оккупировавшими восточный берег Евфрата, составляющий до четверти территории Сирии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Эта ситуация заставила нас немедленно ускорить проводимые совместно с США работы по зоне безопасности. И во время трёхстороннего саммита с Ираном и РФ, и после него мы заявляли, что если результат не будет достигнут в течение двух недель, то мы будем действовать с опорой только на собственные силы».

Турецкий лидер добавил: «Мы ожидаем серьезной поддержки от стран Европы как по Идлибу, так и по восточному берегу Евфрата. Нам недостаточно простых обещаний, мы ждём реальных действий».