Токио, , 11:25 — REGNUM Маршрут и содержание пилотной поездки на Кунашир и Итуруп японских туристов сформированы правительством Японии. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Первый туристический проект разработан в рамках совместной с Россией экономической деятельности на Южных Курилах. Группа из 50 туристов 11 октября отправится на острова на шесть дней. Гости посетят горячие источники и Белые скалы на Итурупе, а на Кунашире побывают в православном соборе и музее.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности общей экономической деятельности на Курильских островах обсуждали в декабре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В феврале 2017 года при японском МИД Японии появился совет по совместной экономической деятельности.

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