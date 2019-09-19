Вашингтон, , 11:21 — REGNUM «Вдумчивая стратегия» необходима для противодействия Китаю, полагает сенатор-республиканце Митт Ромни. Об этом он заявил, выступая перед Сенатом США. Видеозапись выступления опубликована в аккаунте Ромни в твиттере 18 сентября.

Митт Ромни «Возможно, единственной величайшей угрозой свободе во всем мире является авторитарный Китай».

В случае, если Китай «продолжит идти по пути угрозы нашим свободам», Ромни подчеркивает необходимость разработать стратегию, которая позволит отговорить Китай «от навязывания своей авторитарной системы миру», и работать с американскими союзниками.

Отметим, на следующей неделе республиканское крыло Комитета по внешней политике Палаты представителей США примет Акт по правам человека и демократии в Гонконге. Как заявил глава Комитета Майкл Маккол, Америка всегда будет поддерживать свободу в борьбе против тирании, и не станет «сидеть сложа руки, пока Компартия Китая продолжает подавлять права человека».