Сеул, , 11:20 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 43,8% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на Real Meter.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

По данным соцопроса, проведенного с 16 по 18 сентября, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 53%.

Известно, что по сравнению с прошлой неделей уровень одобрения политики сократился на 2,4%, а уровень не одобрения, напротив, увеличился на 3%.

По мнению специалистов, уровень одобрения сократился в связи со скандалом вокруг расследования дел семьи нового министра юстиций.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также сократился на 1,3%, до 38,2%. С другой стороны, оппозиционную партию «Свободная Корея» поддерживают 32,1%, что на 2% выше прошлого результата.