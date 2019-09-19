Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM Во время заседания в Европарламенте на тему ситуации в индийском Кашмире несколько парламентариев обвинили Пакистан в помощи террористам, что выражается в выдаче им убежища на территории Пакистана, а также в помощи при переходе линии контроля на границе Индии и Пакистана. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Так, представитель фракции Европейских консерваторов и реформистов Джеффри Ван Орден заявил, что Пакистан вот уже 70 лет спонсирует и тренирует террористов, которые должны проникать на территорию индийского Кашмира и совершать там теракты. Более того, парламентарий заявил, что весь Кашмир должен войти в состав Индии, а не только две трети долины, которые сейчас контролирует Индия.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.