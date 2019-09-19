Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM Оппозиционная партия Индийский национальный конгресс критикует правительство страны, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, за значительно выросший отток капитала из страны. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Лидер оппозиционной партии Джайрам Рамеш указал на высокие показатели оттока капитала из страны, которые за последние четыре месяца составили 5,8 миллиарда долларов, что, по заявлению оппозиционного лидера, равно оттоку капитала за все прошлые пять лет.

Джайрам Рамеш назвал такие показатели «вотумом недоверия» правительству и лично премьер-министру страны со стороны бизнеса. Он указал на заявление бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха о том, что страна фактически находится в состоянии финансового кризиса, а правительство до сих пор ничего не предприняло.