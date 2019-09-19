Москва, , 11:14 — REGNUM В Госдуме отвергли возможность Эстонии требовать компенсаций за «советскую оккупацию», передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Ни о каких претензиях к России в «советской оккупации» речи быть не может, тем более, это не является предметом разбирательства на уровне Международного суда. Думаю, что и в МИД Эстонии это тоже понимают, но, отчаявшись найти другой повод для русофобского выпада, придумали совершенно абсурдный», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он предостерегает официальный Таллин от деструктивных шагов, направленных на создание напряженности в двусторонних отношениях стран, и призывает отказаться от политики ущемления прав соотечественников в Эстонии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил странам Прибалтики оценить ущерб от «советской оккупации» и обсудить, можно ли государствам сформировать юридически значимую позицию.