Париж, , 11:16 — REGNUM Нет таких причин, по которым Франция могла бы изменить свое решение 2013 года об отказе «бывшему лазутчику шпионского агентства США Эдварду Сноудену в убежище». Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан, таким образом, ответил бывшему сотруднику спецслужб США Сноудену, сообщившему в понедельник, 16 сентября, что он хотел бы, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон предоставил ему политическое убежище.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее министр юстиции Франции Николь Беллубе высказалась за то, чтобы французские власти нашли возможность предоставить политическое убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.