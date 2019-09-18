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Заседание правительства по социально-экономическому развитию — трансляция

19 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы», в ходе которого министры обсудят плановый период 2011—2012 годов и проект федерального бюджета на 2020 год. По словам Медведева, главный финансовый документ сохранит свою ключевую характеристику — социальную ориентированность.

18 сентября Медведев также провёл совещание по финансово-экономическим вопросам, на котором рассматривался итоговый проект бюджета на следующую трехлетку перед его вынесением на заседание правительства. Согласно пресс-службе правительства России, на совещании в том числе обсуждалось распределение дополнительных бюджетных ассигнований для отраслей экономики и социально-экономической сферы.