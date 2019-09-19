Тегеран, , 11:07 — REGNUM Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад заявил, что Верховный суд Великобритании спустя 7 лет отклонил иск США к Ирану с требованием выплаты 512 миллионов долларов в качестве компенсации военных потерь США на базе Хобар в Саудовской Аравии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что Верховный суд Великобритании не рассматривает иски американских юристов по отношению к другим странам. По мнению посла, данное решение является очень важным для Ирана, учитывая недавнюю конфискацию Канадой имущества ИРИ. Оно является «актом победы» международного права над мнением политических элит в Белом доме.

В 1996 году был взорван жилой комплекс «Башни Хобар» в Дахране (Саудовская Аравия). Девятнадцать американских военнослужащих погибли и сотни были ранены. Расследование США показало, что «Хезболла» устроила атаку с помощью Ирана. Американский суд округа Колумбия в своем заключении заявил, что Иран поддерживал данное нападение и участвовал в его подготовке.