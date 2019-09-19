Тегеран, , 12:57 — REGNUM Старший советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти выразил обеспокоенность положением мусульман в контролируемом индийскими властями Кашмире, заявив, что данная проблема должна быть решена без иностранного вмешательства. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам иранского политика, кашмирский вопрос является двусторонней проблемой Индии и Пакистана, поэтому присутствие третьих сил в регионе неприемлемо. Он предложил со стороны Ирана содействие Индии и Пакистану в деле урегулирования данного конфликта.

Али Акбар Веляти, говоря об экономических связях Ирана и Индии, выразил надежду на то, что они будут укрепляться несмотря на санкции США. Он отметил, что Иран является третьим ведущим поставщиком нефти в Индию после Саудовской Аравии и Ирака, в связи с чем Индия не должна отказываться от сотрудничества с Ираном в этой сфере несмотря на запрет покупку иранской нефти со стороны Вашингтона.