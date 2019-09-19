Тегеран, , 12:25 — REGNUM Председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что Россия и Иран создадут единую межбанковскую систему, независимую от SWIFT. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Россия и Иран будут вести взаимный расчет в национальных валютах, о чем договорились Хасан Рухани и Владимир Путин в ходе встречи в 16 сентября. Абдольнасер Хеммати заявил, что данная система будет использоваться для развития торговых отношений со всеми странами ЕАЭС, не только с Россией. Он напомнил о том, что ЕАЭС является огромным рынком, и у Ирана имеются существенные перспективы расширения экономических связей со всеми его членами.

Раннее президенты России и Ирана договорились об отказе от доллара в межгосударственных расчетах. Договоренность была достигнута в ходе трехсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции в рамках астанинского процесса.