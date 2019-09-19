Тегеран, , 11:35 — REGNUM Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не будет участвовать в переговорах с США ни на каком уровне, а также «ни в Нью-Йорке, ни где-либо еще». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель Ирана отметил, что путем переговоров США пытаются навязать Ирану свои требования и продемонстрировать эффективность политики «максимального давления» на страну. Он уверил общественность в том, что иранский народ равнодушен к действиям Белого дома, в связи с чем власти Исламской республики не будут проводить переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что в случае, если США «покаются» и вернутся в СВПД, то власти ИРИ рассмотрят возможность сесть за стол переговоров с ними, в противном случае встречи не будет «ни в Нью-Йорке, ни где-либо еще».

По словам Али Хаменеи, за последние 40 лет Иран пережил множество заговоров врагов, однако каждый раз выходил победителем, и страна планирует продолжать следовать данной традиции и в будущем.