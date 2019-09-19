Тегеран, , 15:40 — REGNUM Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами заявил, что санкции США дали огромный толчок научному развитию страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Выступая в г. Сари, чиновник отметил, что университеты являются «центрами создания национального богатства». Он призвал промышленность наладить взаимодействие с университетами для реализации поставленных целей в области экономики.

Мансур Голами отметил, что благодаря санкциям Иран смог самостоятельно разработать новейшее технологическое оборудование, используемое во многих отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Он заявил, что иранские фермеры стали ориентироваться на современные методы сельскохозяйственного производства, что помогает им конкурировать с передовыми странами в соответствующих областях. По мнению чиновника, «технологичная сельскохозяйственная экономика» является альтернативой нефтяной экономике.