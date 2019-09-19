Москва, , 11:47 — REGNUM Признание несовершенства американского противоракетного комплекса Patriot госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал Член Совета Федерации России Алексей Пушков 19 сентября в Twitter.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский чиновник написал о признании дипломата, что американский противоракетный комплекс работает «с переменным успехом». Пушков задался вопросом, стоит ли кому-то приобретать Patriot и сделал вывод, что в настоящее время альтернативы российским С-400 нет.

«После этой истории альтернативы нашим С-400 нет», — написал сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео во время беседы с журналистами прокомментировал атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. «Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат», — ответил он на вопрос, почему комплексы Patriot, которые есть у саудитов, не сработали.