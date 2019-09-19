Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Назначение Роберта О'Брайена новым советником президента США по нацбезопасности — это превосходный выбор, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере 18 сентября.

Линдси Грэм «Он служил в Афганистане и является опытным специалистом по национальной безопасности, который обеспечит устойчивое руководство межведомственным процессом».

Политик подчеркивает, что опыт и навыки О'Брайена будут особенно ценны «в эти сложные времена», и выражает готовность помогать ему и его команде любым доступным способом.

Напомним, назначение О'Брайена взамен отправленного в отставку Джона Болтона приветствовал и госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, новый советник будет отстаивать международные позиции США «с позиции силы».