Берлин, , 10:48 — REGNUM Правительство Германии планирует огласить на этой неделе набор мер по борьбе с изменением климата, который предполагает высокое налогообложение выбросов углекислого газа. Автомобильный концерн Volkswagen согласен с политикой властей, но обеспокоен, что у людей есть «психологический предел» и нужно опасаться «эффекта желтых жилетов», пишет газета Die Welt.

«Любая форма налогообложения CO₂ приведет к повышению цен на бензин и дизельное топливо», — заявил главный лоббист концерна Томас Штег.

«У людей есть принципиальное желание внести вклад в это. Но есть ведь и психологический предел», — сказал он.

Напомним, длительные протесты «желтых жилетов» во Франции осенью 2018 года начались именно из-за намерения правительства поднять налог на топливо. В итоге протестующим удалось отсрочить планы правительства, по крайней мере, на год.