Ханой, , 10:48 — REGNUM Глава национальной полиции Тито Карнавян возглавил индонезийскую делегацию на конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Ханое (Вьетнам), сообщает информационное агентство Antara.

На встрече Тито Карнавян подчеркнул важность полицейского сотрудничества между странами АСЕАН в обеспечении стабильности и безопасности в регионе Юго-Восточной Азии.

По его словам, стабильность безопасности стран АСЕАН сыграла важную роль в динамике мировой экономики.

«Превосходство и экономический успех стран АСЕАН будут реализованы только при условии поддержания оптимальной стабильности в сфере безопасности», — заявил глава национальной полиции Индонезии.

Тито Карнавян отметил, что сотрудничество стран АСЕАН проявляется в различных формах оперативной деятельности, таких как обмен информацией, ранее предупреждение преступных действий, борьба с преступностью в приграничных районах, а также различные формы координации правоохранительных органов.

Начальник национальной полиции Индонезии пробудет в Ханое до 20 сентября.

Напомним, в конференции приняли участие десять стран Юго-Восточной Азии, а также делегации партнеров по диалогу АСЕАН из Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, России, Турции. Кроме того, на конференции АСЕАНАПОЛ присутствовали генеральный секретарь Интерпола и Европола, делегации из Восточного Тимора, Фиджи, Великобритании, представители ФБР и международной ассоциации начальников полиции.