Бишкек, , 10:47 — REGNUM Комиссия по делимитации и демаркации границы в Киргизии работает слабо и не предлагает контраргументов при обсуждении согласования границы с Таджикистаном. Об это 19 сентября заявил лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев в Жогорку Кенеше (парламенте) республики, сообщает издание 24.kg.

По его словам, протяженность спорных участков границы составляет 405 км. Стороны определили лишь 72 км границы, отметил депутат. По его словам, в Киргизии планируется создать специальное ведомство, которое будет работать по решению приграничных вопросов.

Торобаев добавил, что во время переговоров по делимитации и демаркации границы стороны не могут прийти к согласию. В настоящее время все строительные работы на спорных участках приостановлены, сказал депутат, добавив, что и киргизская сторона строила заставы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном произошел конфликт между сотрудниками пограничных ведомств двух стран. В результате перестрелки погиб один киргизский и трое таджикистанских пограничников.

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