Уфа, , 10:50 — REGNUM Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Торжественная церемония вступления в должность всенародно избранного главы Башкирии Радия Хабирова состоялась 19 сентября 2019 года в в доме государственного собрания — Курултая Башкирии.

Председатель республиканского центризбиркома Илона Макаренко вручила Радию Хабирову удостоверение главы республики. После этого Радий Хабиров на башкирском и русском языках принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Республике Башкирии.

Напомним, что Радий Хабиров, получив 82,02 процента голосов избирателей, одержал победу на выборах главы Башкирии.