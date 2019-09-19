Ереван, , 10:42 — REGNUM Решение назначить исполняющими обязанности руководителей Службы национально безопасности (СНБ) и полиции Армении принял премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 19 сентября заявил глава правительства на заседании правительства.

«Я принял решение назначить заместителем директора СНБ Эдуарда Мартиросяна исполняющим обязанности директора СНБ» , — заявил Пашинян.

Он добавил, что исполняющим обязанности начальника полиции Армении назначен первый заместитель начальника полиции Арман Саргсян. Глава правительства пожелал удачи чиновникам и уточнил, что необходимо дождаться формальной части — указа президента Армении Армена Саркисяна о назначении на должности.

Напомним, ранее начальник полиции Армении Валерий Осипян и директор СНБ республики Артур Ванецян подали в отставку.