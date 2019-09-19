Ереван, 19 сентября 2019, 10:42 — REGNUM Решение назначить исполняющими обязанности руководителей Службы национально безопасности (СНБ) и полиции Армении принял премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 19 сентября заявил глава правительства на заседании правительства.
Он добавил, что исполняющим обязанности начальника полиции Армении назначен первый заместитель начальника полиции Арман Саргсян. Глава правительства пожелал удачи чиновникам и уточнил, что необходимо дождаться формальной части — указа президента Армении Армена Саркисяна о назначении на должности.
Напомним, ранее начальник полиции Армении Валерий Осипян и директор СНБ республики Артур Ванецян подали в отставку.