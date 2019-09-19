Эр-Рияд, , 11:11 — REGNUM Правительство Королевства Саудовская Аравия официально подтвердило свое намерение пригласить международных экспертов, в том числе специалистов из ООН, для участия в расследовании случаев нападения на нефтеперерабатывающие заводы страны, а также призвало весь мир осудить тех, кто стоит за этими нападениями. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Саудовская Аравия осуждает это вопиющее нападение, которое угрожает международному миру и безопасности, и считает, что цель этого нападения направлена, прежде всего, на дестабилизацию мирового энергоснабжения, и является продолжением предыдущих враждебных действий против нефтяных объектов в Саудовской Аравии с использованием иранского оружия», — говорится также в заявлении правительства КСА.

Текущее расследование, которое ведется представителями Арабской коалиции, показало, что оружие, с помощью которого были осуществлены атаки, имеет иранское происхождение, и в настоящее время выясняется точное местоположение, откуда оно было запущено. Саудовская Аравия намерена пригласить международных экспертов для того, чтобы они подтвердили результаты расследования.