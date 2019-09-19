Эр-Рияд, , 12:07 — REGNUM Саудовская Аравия присоединилась к Международной коалиции по морской безопасности (International Maritime Security Construct), которая представляет собой международный альянс под руководством США, целью которого является защита судов и обеспечение свободы и безопасности морского судоходства и международной торговли. Об этом 18 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Вступление Королевства в альянс направлено на поддержку региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морской навигации и глобальной торговли с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе в условиях повышенной напряженности в регионе», — прокомментировали данный шаг в Министерстве обороны Саудовской Аравии.

США сформировали коалицию в июне 2019 года после ряда нападений на нефтяные танкеры, в которых широко обвинялся Иран, а также для решения проблемы дестабилизации Ираном процесса поставок нефти из стран Персидского залива. Район действия сил альянса охватывает следующие районы: Ормузский пролив, Баб-аль-Мандебский пролив, Оманский залив и Персидский залив.