Средства массовой информации Индии сообщают, что на встрече премьер-министра Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа не будет подписана двусторонняя торговая сделка.

Нью-Дели, , 12:33 — REGNUM Один из представителей правительства Индии заявил, что сейчас пока преждевременно говорить о двусторонней сделке. «Мы еще не достигли этой стадии», — заявил он. Ожидается, что на встрече двух лидеров будут подписаны некоторые соглашения в сфере инвестиций.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ни одна из стран не объявила о двустороннем соглашении. Официальные представители стран уже продолжительное время работают над двусторонним соглашением. Этот вопрос стал особенно актуальным при президенте Дональде Трампе, который неоднократно подчеркивал необходимость введения справедливых тарифов и равных условий игры для двух стран.