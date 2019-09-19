Чита, , 10:29 — REGNUM Александр Осипов, который сегодня, 19 сентября, официально вступил в должность губернатора Забайкальского края, сразу после инаугурации рассказал журналистам о своих впечатлениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый день работы Александра Осипова в должности официального губернатора Забайкальского края Правительство Забайкальского края

«Верьте в наш край, верьте в свои силы. Вместе мы сделаем всё», — сказал новый глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, Александр Осипов официально стал губернатором Забайкальского края. Этому событию предшествовали выборы, на которых назначенный осенью 2018 года врио главы региона получил поддержку почти 90 процентов голосов избирателей. Сегодня же он отправил в отставку региональное правительство.

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