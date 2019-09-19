Пакистан отклонил просьбу представителей Индии открыть свое воздушное пространство для полета премьер-министр Нарендры Моди в США. По словам представителей правительства страны, данный запрос соответствует протоколу, так как рейс, на котором полетит политик, не является регулярным коммерческим.

Теперь, для полета в США, премьер-министру потребуется затратить на 50 минут больше. Он совершит пересадку во Франкфурте, откуда отправится в Хьюстон для встречи с индийской диаспорой в рамках мероприятия «Howdy Modi». Сообщается, что это мероприятие посетит и президент США Дональд Трамп.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в начале сентября Пакистан также отклонил аналогичную просьбу для полета президента Индии Рам Натх Ковинда в Европу.

«Мы сожалеем о решении правительства Пакистана отказать в допуске к полету для специального рейса. Обычно это разрешение предоставляется любой нормальной страной», — заявил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.