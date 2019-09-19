Министр внутренних дел Индии Амит Шах высказался по поводу скандала вокруг его недавнего заявления о роли языка хинди. Он отметил, что никогда не придерживался политики навязывания языка хинди в ущерб другим региональным языкам. «Я предлагал изучать хинди в качестве второго языка, даже если при этом укрепляется роль региональных языков», — отметил министр.

Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM Напомним, что ранее он заявлял, что хинди должен стать общенациональным языком. По его мнению, это поможет уменьшить иностранное влияние на культуру и общество страны.

По информации индийского новостного агентства Джагран, Амит Шах заявил, что его речь по случаю празднования дня хинди была неправильно истолкована. «Люди должны внимательно слушать мои слова. Я неоднократно заявлял, что индийские языки следует укреплять», — отметил он.

При этом, он также выразил мнение, что когда-нибудь правительству нужно будет провести кампанию по укреплению роли местных языков, иначе, по его словам Индия «окажется такой же как Австралия и Африка».