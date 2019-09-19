Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации вокруг Кашмира, а также выразил свое мнение по поду взаимоотношений Индии и Пакистана. По его словам, страны добились «большого прогресса» в снижении напряженности двусторонних отношений. «Я думаю здесь достигнут большой прогресс», — заявил он.

Президент также напомнил, что в скором времени он проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сообщается, что 22 сентября Трамп вместе с Моди совместно выступят на встрече с представителями индийской диаспоры в США.

По информации индийского новостного агентства Джагран, президент также отметил, что встретится премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, однако отказался сообщить подробности о дате и месте данной встречи.

Нью-Дели, , 12:06 — REGNUM «Я увижу премьер-министра Индии и Пакистана — мы будем встречаться», — ответил Трамп журналистам на пресс-конференции.