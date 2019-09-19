Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Североатлантический альянс признал потерю военного превосходства над Россией и пересмотрел свою стратегию. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, говорится в сообщении Пентагона.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, главы оборонных ведомств стран НАТО признают, что в последние годы Россия конкурирует с альянсом в военной сфере, превосходство которого над ней утеряно. Такая ситуация была учтена при принятии в мае новой военной стратегии.

В НАТО понимают, что баланс сил изменился. Встреча министров обороны, которая прошла в Словении 13−15 сентября, была посвящена планированию и развитию потенциала альянса, пояснил Данфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер, выступая на конференции ВВС США, признал неготовность своей страны к «опосредованной и гибридной» войне с Россией.

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