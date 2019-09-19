Нью-Дели, , 10:42 — REGNUM Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил общественности, что позиция Индии в отношении пакистанского Кашмира давно ясна мировому сообществу, дав понять, что когда-нибудь страна будет иметь «физическую юрисдикцию» и над этой территорией. Данное заявление прозвучало в преддверии заседания Генассамблеи ООН, на котором, вероятно, пакистанские представители поставят на повестку дня насущный вопрос Кашмира.

Глава внешнеполитического ведомства страны также отметил, что статус Джамму и Кашмира является внутренним вопросом Индии, и, поэтому, не будет обсуждаться в любых дискуссиях с представителями Пакистана. «Оккупированный Пакистаном Кашмир является частью Индии, и мы ожидаем, что наша юрисдикция распространится и на эту территорию», — заявил министр.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ранее данную позицию подтвердил и глава МВД страны Амит Шах во время своего выступления в нижней палате парламента Индии.

По словам Джайшанкара главной причиной напряженности между соседними странами является не решение Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, а политика Пакистана, направленная на спонсирование трансграничного терроризма.