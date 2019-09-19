Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM Представители министерства обороны Индии заявили общественности, что вооруженным силам страны в этом году требуется 800 миллиардов рупий (11,2 миллиардов долларов) для осуществления модернизации, а также на выплату «взятых на себя обязательств». Данное заявление прозвучало на фоне обострения напряженности с Пакистаном и Китаем.

Сообщается, что для модернизации сухопутных армии страны потребуется 200 миллиардов рупий, ВВС страны запросили 400 миллиардов рупий, а ВМС — 200 миллиардов рупий. Министерство обороны сообщило, что у ведомства не хватает средств для выплаты взносов в сделках по оружию, подписанных еще в 2018 году.

По информации индийского новостного агентства Джагран, вооруженные силы сталкиваются с нехваткой истребителей, подводных лодок, вертолетов и современного оружия пехоты.

«Правительству приходится тратить средства на здравоохранение, образование, инфраструктуру и другие сектора. Затраты министерства обороны уже составляет 32% от общего капитального бюджета центра. Мы также дополнительно предусматриваем выделение денег для обеспечения повышенной пенсией военного персонала», — ответили в правительстве.