Исламабад, , 12:27 — REGNUM 18 сентября финский министр по делам Европейского Союза Тутти Туппураинен выступила в Европейском парламенте по проблеме Кашмира от лица Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Тутти Туппураинен отметила, что Европейский Союз обеспокоен ситуаций в Джамму и Кашмире, где «ограничиваются основополагающие права человека». По словам финского министра, несмотря на заявления Индии о восстановлении привычной жизни в Кашмире, ситуация все еще не вернулась «в прежнее русло». Тутти Туппураинен отметила угрозу международной безопасности в Кашмире и призвала Индию и Пакистан к разрешению конфликта дипломатическим путем.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.